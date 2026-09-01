Kapalıçarşı verilerine göre gram altının alış fiyatı 6 bin 773 TL, satış fiyatı ise 6 bin 881 TL olarak kaydedildi.

22 ayar altının alış fiyatı 6 bin 191 TL, satış fiyatı 6 bin 434 TL olurken, 14 ayar altında alış fiyatı 3 bin 721 TL, satış fiyatı ise 4 bin 962 TL olarak belirlendi.

Çeyrek altın 11 bin 59 TL’den alınırken, 11 bin 204 TL’den satışa sunuluyor. Eski çeyrek altının alış fiyatı 10 bin 862 TL, satış fiyatı ise 11 bin 25 TL seviyesinde bulunuyor.

Yarım altının alış fiyatı 22 bin 153 TL, satış fiyatı 22 bin 407 TL olarak kaydedilirken, tam altın ise 43 bin 999 TL’den alınıp 44 bin 684 TL’den satılıyor.