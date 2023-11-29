Bursaspor Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, kulübün kapanmasıyla ilgili çıkan spekülasyonları yalanladı. Sakder, Bursaspor Başkanı Recep Günay ve yönetimine desteklerini açıklayarak, Türk spor kamuoyuna seslendi. Sakder'in yazılı açıklamasında,

"Kazandığı şampiyonluk ile ülke sporunda yeni bir dönemin ve kulüplerde hedef dönüşümünün kapısını aralayan Bursaspor’un; yanlış söylemlere bina edilerek kapanacağı yönünde gerçek dışı bir algı oluşturulmasını şaşkınlıkla karşılıyoruz. Hiçbir gerçekliği bulunmayan ve sosyal medyada mesnetsiz şekilde yayıldığı üzere, Tahkim Kurulu’nun bir kararı ile kulübün kapatılması söz konusu olamayacağı gibi; Bursaspor’un tahkimde herhangi bir dosyası bulunmamaktadır. Ayrıca, 2022 Ekim ayında eski oyuncumuz Luka Capan’a karşı ödemenin zamanında yapılmaması nedeniyle, FIFA nezdinde alınan 2 dönem transfer yasağından başka bir cezamız bulunmamaktadır. FIFA transfer yasağının 2023-24 sezonu ara transfer dönemiyle sona ereceği sabittir." ifadelerini kullandı.

Başkan Sakder, transferler konusunda hiçbir engel bulunmadığını vurgulayarak, kulübün köklü tarihine atıfta bulundu. Sakder, "Geçmişte görevdeki yönetimlerin transfer tahtası olarak addedilen kısıtlamayı, ödemeleri gerçekleştirerek ortadan kaldırması nasıl mümkün olmuş ise; gerekli ifaları yerine getirilebilecek bir yönetim kurulunun, transfer yapma ile ilgili önünde zorunlu bir yasak ihtimali söz konusu olamaz. Gerekli ödemelerin yapılması halinde Ocak ayında başlayacak ara transfer için kısıtlamanın tamamen kaldırılması ile birlikte gerçekleştirilmesi istenen transferlerin de önünde bir engel bulunmamaktadır. Kulübümüzü köklü geçmişinde olduğu gibi yarın da önemli başarılarıyla ülkece gururlanacağımız günlere geri döndürecek genel kurul üyelerimizin, bu yönde iradesini ortaya koyacağının bilinmesini isteriz. Camiamız, içinde bulunduğu bu geçici buhran dönemini; şampiyonluktaki inanmışlık, hedefe adanmışlık ve doğru bir organizasyonla aşacak insan kaynağına ve güce muktedirdir" dedi.