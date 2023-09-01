Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki asfalt yenileme çalışmaları çerçevesinde Bursa-Ankara yolunun belirli bir bölümünün geçici olarak trafiğe kapatılacağını duyurdu. Yolun geliş istikameti, Gürsu Kavşağı ile Kestel Kavşağı arasındaki bölüm, belirli tarihlerde trafiğe kapatılacak.
Kapanma tarihleri şu şekilde;
- 1 Eylül Cuma günü saat 23.00'ten 2 Eylül Cumartesi günü saat 06.00'a kadar,
- 2 Eylül Cumartesi günü saat 23.00'ten 3 Eylül Pazar günü saat 11.00'a kadar.
Sürücüler, bu süre zarfında alternatif güzergahları kullanmaları gerektiği konusunda uyarıldı.