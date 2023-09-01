Karacabey ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, sürücü direksiyon kontrolünü kaybetti ve feci bir kaza sonucunda hayatını kaybetti. Kazanın detaylarına göre, olay Çanakkale-Bursa karayolu üzerinde Karacabey ilçesinde gerçekleşti. Karacabey'den Bursa istikametine seyir halinde olan 26 yaşındaki sürücü Ozan Bekdemir'in yönetimindeki 34 AL 163 plakalı araç, İstanbul-İzmir otoyolu Karacabey çıkış bölgesinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, banket üzerinde yaklaşık 8 metre sürüklenerek otoyol sonu çıkış levhasının bulunduğu direğe çarptı. Kaza sonucunda araç hurdaya dönerken, sürücü Ozan Bekdemir araç içinde sıkıştı.

Kaza yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk incelemelere göre, sürücü Ozan Bekdemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaşamını yitiren sürücünün cansız bedeni Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir soruşturma başlattı.