İnegöl-Bozüyük yolunun 32-36. kilometrelerinde devam eden asfalt yenileme çalışmaları sebebiyle, sürücülere yavaş seyretmeleri, trafik işaretlerine titizlikle uymaları çağrısında bulunuldu. Ulaşım, söz konusu kesimdeki bölünmüş yolun bir kısmından iki yönlü olarak sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları, 22.00-06.00 saatleri arasında şerit daraltması gerektirecek. Sürücülerden, bu saat aralıklarında dikkatli olmaları ve belirlenen şerit düzenlemelerine uymaları isteniyor.

Kızılcahamam-Kahramankazan-Ankara yolunun 48-52. kilometrelerindeki üstyapı yenileme ve yapım çalışmaları nedeniyle, Kahramankazan-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, Ankara-Kahramankazan istikametinden kontrollü ulaşım sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Gaziantep Batı-Gaziantep Kuzey kavşakları 8-12. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü bir şekilde devam ediyor. Sürücülerden, bu bölgede dikkatli olmaları ve trafik işaretlerine riayet etmeleri isteniyor.

Serik-Manavgat yolunun çeşitli kesimlerinde gerçekleştirilen üstyapı bakım ve onarım çalışmaları, sürücülerin dikkatini çekiyor. Trafik işaretlerine özen gösterilmesi, bu çalışmalardan etkilenen bölgelerde güvenli seyahat için önem arz ediyor.

Bayburt-Erzurum yolunun 2. kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle Maden-Erzurum istikameti trafiğe kapatıldı. Ulaşım, diğer yönden iki yönlü olarak sağlanıyor.

Tokat-Sivas yolunun 39-45. kilometrelerinde devam eden orta refüj ve tretuvar çalışmaları sebebiyle sürücülerden, belirlenen güzergah ve trafik düzenlemelerine uymaları isteniyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 1-4. kilometrelerinde, Aydın Şehir Hastanesi bağlantı yolu otoyol kesişim köprüsü çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-11 ve 21-23. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri, güzergahlarını güvenli bir şekilde takip etmeleri önem arz ediyor.

Bingöl-Karlıova yolunun 25-28. kilometrelerinde devam eden yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Sürücülerden, bu bölgede belirtilen düzenlemelere riayet etmeleri ve güvenli bir şekilde seyahat etmeleri isteniyor.