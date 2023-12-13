Zeytinyağı mafyacılığını başlatan küresel gıda krizine dair işte o detaylar… Küresel piyasalarda gıda krizi ciddiyetini koruyor. Özellikle saf altınla yarışan zeytinyağının fiyatı dudak uçuklatıyor. Yeni dönemde krizi fırsata çevirmeye çalışanlar ise halkın sağlığı ile oynuyor. Vücuda sayısız katkıları bulunan, ömrü uzatan, hastalıkları kökten yok eden zeytinyağının sahtesi türedi. Avrupa'da zeytinyağı mafyacılığının önüne geçilemiyor.

Sahte Zeytinyağı Tehlike Saçıyor!

Amerika'da litresi 30 dolara yaklaşan zeytinyağı kanola yağı, ayçiçek yağı veya gaz yağı ile karıştırılarak satışa sunuluyor. Suç boyutuna ulaşan hatta çetelerle mücadele amaçlı özel polis birimleri kurulan zeytinyağının durumu kritik bir döneme doğru gidiyor. Tüketime uygun olmayan zeytinyağları tek tek ele geçirilmeye başlandı. Uzmanlar uyarıyor: “Sahte sızma zeytinyağı tehlike saçıyor.”

“Tarım Mafyası” Halkın Sağlığı ile Oynuyor!

Küresel piyasalarda manşetlere “tarım mafyası” olarak yansıtılan zeytinyağı krizi ile ilgili ucuz yağlarla karıştırıldığı bilgisine yer verildi. Zeytinyağının litresi geçtiğimiz yıl 74 TL iken yeni yılda 295 TL'ye yükseldi. Şimdilerde raflarda 350 TL'ye kadar ulaşan zeytinyağının kilosunun yeni yıl ile birlikte 600 TL'ye kadar artması bekleniyor.