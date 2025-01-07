Araç, otoyoldan gişelere kadar ilerleyip geri dönerek, yolu kesen bölge trafik ekiplerine çarptı. Ardından kontrolü kaybederek direğe çarptı ve durdu. Yapılan aramada araçta büyük miktarda uyuşturucu ve para bulundu. Kazaya karışan kişi, basın mensuplarının 'neden kaçtınız?' sorusuna, 'sürücüye sor' diyerek cevap verdi.



Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Nilüfer ilçesi Balat Mahallesi'nde devriye atan polis ekipleri, cezaevi etrafında ring atan 43 ACB 995 plakalı aracın sürücüsü O.A.'dan şüphelenince 'dur' ikazında bulundu. Ekiplerin 'dur' ikazına uymayan sürücü şehir içinden otobana çıkarak son sürat kaçmaya başladı. Asayiş ekiplerinin peşini bırakmadığı sürücü İstanbul otobanına girip kuzey gişelerden tekrar merkeze dönüş aldığı esnada trafik ekipleri aracın önünü kesti.

Bu esnada trafik polis aracına çarpan otomobil kontrolü kaybedip refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Kazada yaralanan olmazken, otomobildeki 1'i kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelileri arayan polis bir miktar uyuşturucu ve yüklü miktarda para bulurken, araçtaki yolcu konumunda bulunan bir şahıs ise basın mensuplarının 'neden kaçtınız' sorusuna, 'sürücüye sor' diyerek cevap verdi.

4 şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.