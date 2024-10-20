Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nın işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Ormanlar için el ele' etkinliği geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Bursa Orman İşletme Müdürü Nejdet Atay, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve özel sektör temsilcileri Cumalıkız'daki temizlik etkinliğine destek sağladılar. Toplanan çöpler, torbalar dolusu olarak kamyonlarla taşındı.



Orman ekosisteminin korunması, yangın riskinin azaltılması, orman sağlığı ve biyolojik döngünün korunmasına büyük katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklere devam edileceği açıklandı.