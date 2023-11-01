Olay, Osmangazi ilçesi Uludağ Milli Parkı’nda meydana geldi. R.D ve O.K adında olan iki arkadaş ormanlık alanda dolaşmaya çıktı. O sırada iki arkadaş dönüş yolunu bulamadı. Bunun üzerine R.D ve O.K kaybolduklarını anlayınca 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye ihbar üzerine Jandarma Kurtarma Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama-kurtarma ekiplerine nerede olduklarına dair konum atan şahısları aramak için 5 personel ormana girdi. Arama-kurtarma çalışmaları yaklaşık 2 saat sürdü. Süren çalışmaların ardından R.D ve O.K isimli iki arkadaş kurtarıldı. Jandarma Kurtarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından bulunan arkadaşlar ilk belirlemede sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Şahıslar JAK timleri tarafından bölgeden tahliye edildi.