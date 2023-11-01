ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararını açıkladı.

Bugün Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yaptığı toplantıdan sonra federal fonlama faizini yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutma kararı çıktı. Piyasa beklentisi de faizin bugün sabit bırakılacağı yönündeydi.

Fed, Mart 2022'den bu yana yaptığı 14 toplantısının 11'inde faiz oranlarını toplam 525 baz puan artırdı.

ABD'de yıllık tüketici enflasyonu enflasyon, geçen yıl haziranda yıllık bazda yüzde 9 ile 1981'den itibaren en yüksek seviyeyi görmesinin ardından haziranda yüzde 3'e gerilemişti ancak eylülde yüzde 3,7'ye yükseldi. Çekirdek enflasyon da eylülde yüzde 4,1'e gerilemişti.