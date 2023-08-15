Ahmet Gürle’nin (59) kontrolündeki 16 BAG 430 plakalı otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Kazaya şahit olan vatandaşlar 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Ahmet Gürle’nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta bulunan eşi Necmiye Gürle (58) ile Semra Tepeler (54) yaralandı. Yaralılar ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay Bursa’nın Orhangazi ilçesinde gerçekleşti. Kaza’nın bilançosu ise 1 kişi ölürken, 2 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden Ahmet Gürle’nin cenazesi Orhangazi Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.