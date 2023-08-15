Gaziantep doğumlu teknik direktör Sakıp Özberk 1998 yılında Bursaspor’a direktörlük yapmıştı. İskenderun’un Arsuz beldesindeki yazlığında akşam saatlerinde denize giren Özberk boğularak yaşamını yitirdi. Bursaspor Kulübü ise Baş Sağlığı mesajını sosyal medyada paylaştı.

Sakıp Özberk Kimdir ?

1 Mayıs'ta 1975'te Gaziantep'te dünyaya gelen Sakıp Özberk, Futbola Mekikspor altyapısında başladı ve daha sonra Reyhanlıspor'la profesyonelliğe geçiş sözleşmesi imzalayarak Reyhanlıspor as takımı için forma giydi. Burada Ankaragücü yöneticilerin dikkatini çekerek 1966-67 sezonuna Ankaragücü'ne transfer oldu. Burada oynadığı 3. sezon olan 1967-68 sezonunda takımının küme düşme ötürü 1968-69 sezonunu 1. Lig'de forma giydi. O sezonun sonunda Ankaragücüyle 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak bir yıl aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ankaragücünde 1971-72 sezonunun bitimine kadar forma giydi ve 1971-72 Türkiye Kupası sezonunda Türkiye Kupasını kaldıran Ankaragücü kadroda bulundu.1972-73 sezonundan itibaren 1. Lig müdacele eden Adana Demirspor'a transfer oldu. Burada ilk sezonunda takım arkadaşı Fatih Terim'le beraber ilk sezonunda sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayarak Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Adana Demirspor döneminden sonra birkaç sezon Gaziantepspor'da forma giydi. İlk Teknik Direktörlüğe 1987-1988 Siirt Köy Hizmetleri takımında başladı. Daha sonrasında Özberk Gaziantepspor, Adana Demirspor, Zeytinburnuspor, Altay, Bursaspor, Siirtspor, Denizlispor, Samsunspor, Diyarbakırspor, Konyaspor, Ankaragücü, Rizespor'da görev yaptı.