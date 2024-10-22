MHP Grup Sözcüsü Mehmet Öksüz, ücretsiz olacağı açıklanan yol kenarı otoparklarının (PARKOMAT) iptalinin gündemde olduğunu belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bizler halkın ve Bursalıların temsilcileriyiz. Anket yaparız ve ona göre karar alırız. Esnaftan ve vatandaşlardan bazı yerler için çok fazla şikayet aldık. Durumu onların lehine ve menfaatine göre çözmek gibi bir sorumluluğumuz var," dedi.

Bozbey, ihtiyaç ve beklentileri ölçme amacıyla bir anket gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, "11 Ekim'de plan dağıtıldı. Şu an arkadaşlarımız yoğun bir emek harcadılar. Tüm paydaşların ortaklaşa çıkardığı stratejik plan çerçevesinde hareket etmek zorundayız. Bursa'nın ulaşım sorunu bu projeler tamamlandığında yüzde 90 oranında çözülecek," şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey ayrıca, göreve geldiğinde 900 milyon dolar borçla devraldığını belirtti ve bu konuya tekrar dönmenin anlamı olmadığını ifade etti.

Mecliste Gergin Anlar

Toplantıda, AK Parti Meclis Üyesi Ali Sait Adiloğlu, Bozbey'e emeklilere verilen sosyal desteğin verilmediğini dile getirdi. Bu durum, mecliste tansiyonun yükselmesine sebep oldu. CHP Grup Sözcüsü Yücel Akbulut, Adiloğlu'na üslubuna dikkat etmesi gerektiğini hatırlattı. Başkan Bozbey ise, Adiloğlu'na "Nasıl konuştuğunuzu meclisten sonra izlersiniz," yanıtını verdi.

Bursa'daki otopark ve ulaşım sorunları, halkın ve esnafın beklentileri doğrultusunda çözülmeye çalışılıyor.