Dilovası Belediyesi tarafından organize edilen ve konuk olarak Eğitimci-Yazar Alişan Kapaklıkaya’nın katıldığı konferansa Dilovalılar büyük ilgi gösterdi.KOCAELİ (İGFA) - Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü’nce düzenlenen; Eğitimci-Yazar ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alişan Kapaklıkaya’nın katıldığı “Aile içi İletişim” konulu konferans Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi’nde çok sayıda Dilovalı’nın katılımı ile gerçekleşti.

Kapaklıkaya’nın yoğun ilgi gördüğü programda Dilovalılar salon dolunca sahne de oturmak zorunda kaldılar.

Düzenlenen konferansta kendi ailesinden ve hayatından örnekler sunarak iletişimin toplumdaki önemine dikkat çeken Kapaklıkaya; sevginin emek istediğini, bakım istediğini, ilgi istediğini anlatarak evlilikte birlikte oluşturduğumuz sevgi çınarına emek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kapaklıkaya, son bölümde ise aile içinde çocuklara gereken önemin verilmesi gerektiğini, çocuklara nasıl davranılması ve öğrencilerin ders çalışırken nelere dikkat etmeleri gerektiği konuları ile sunumuna devam etti.

Konferans sonunda Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, tarafından Alişan Kapaklıkaya’ya hediye takdim edildi.