Bursa’da polis ekiplerinin uygulama noktasında durdurduğu otomobilden 60 gram uyuşturucu ve 1 kutu tabanca mermisi ele geçirildi.

İnegöl'de suç makinesi böyle yakalandı İnegöl'de suç makinesi böyle yakalandı

Dün gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi’nde uygulama yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada otomobilin torpido bölümünde 1 kutu tabanca mermisi bulan ekipler, araçta yolcu konumunda bulunan N.T.’nin (25) üzerinde 60 gram uyuşturucu buldu. N.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kaynak: iha