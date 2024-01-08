Dizideki organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır tedavisi gören Kenan Kayaalp’a umut oldu.

Kanal D’de yayınlanan Yargı dizisinin organ bağışı sahnesi bir hastanın beklediği böbreğe ulaşmasına vesile oldu. Organ bağışı sahnesinden etkilenen bir hasta vefatından önce bağışladığı böbreğiyle 35 yıldır tedavisi gören Kenan Kayaalp’a umut oldu. Dizinin 74’üncü bölümünde, oğlu organ nakli bekleyen bir baba; yaşadığı acıya daha fazla dayanamayarak sesini duyurmak adına Ceylin, Yekta ve Parla’yı kaçırmıştı. Yaşanan bu olay sonrasında Parla, acılı baba ile empati kurarak organlarını bağışlayacağını açıklamıştı. Ekrana gelen bu sahne, organ bağışının önemine dikkat çekti.

Görüntülerden çok etkilenen ve hasta olan bir seyirci ise ailesine organlarını bağışlamak istediğini vasiyet etti. Vefat eden ve ismi açıklanmayan o gönüllü, 35 yıldır böbrek hastalığı tedavisi gören Kenan Kayaalp’a böbreğini verdi.

Yeni yılda, yeni umut

35 yıl boyunca böbrek hastalığı mücadelen eden Kenan Kayaalp’in böbrek nakli, yeni yıla saatler kala Okan Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alp Gürkan’ın başkanlığında başarılı bir operasyonla gerçekleştirdi.

Organ nakli yapılan 49 yaşındaki hasta Kenan Kayaalp, “16 yaşımda hastalığım başladı. 35 yıldır böbrek hastasıyım. Bu nakil bana yeni yıl hediyesi oldu” dedi.

“Diziyi izledi, vasiyet etti”

İstanbul’da yapılan operasyonu değerlendiren Prof. Dr. Alp Gürkan, “Bir hastamız, Yargı dizisini izledikten sonra ailesine vasiyette bulunmuş. Ne yazık ki o hastamız bir süre sonra vefat etti. Ailesi de rahatlıkla organlarını bağışladı. Nakil yapılan hastamız Kenan Bey ise 35 yıldır diyalize giren bir hasta... Bu olaydan sonra böbreği kendisine taktık. Şu an durumu iyiye gidiyor. Organ naklinin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Alp Gürkan, “Ailemize bu konuda vasiyet etmemiz lazım, öldüğünüzde organlarınızı bağışlayın ki en az beş kişi hayata tutunsun” ifadesini kullandı.

Yargı dizisi Uluslararası 51. Emmy Ödüllerinde ’En iyi Telenovela’ kategorisinde ödüle layık görüldü.