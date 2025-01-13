2024 yılında 21 bin 673 olaya müdahale

Vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından belediyelerin hayati önem taşıyan hizmet alanlarından birini oluşturan itfaiye, yaptığı hizmetlerle Bursalılara güven vermeye devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından ekip ve ekipman anlamında ihtiyaçlar doğrultusunda sürekli güçlendirilen İtfaiye Daire Başkanlığı, Bursa’da toplam 695 personelle hizmet veriyor. Bütünşehir uygulamasının ardından merkeze uzak bölgelerde gönüllü itfaiyecilik uygulamasıyla 755 gönüllüyü de alev savaşçıları arasına katan İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, 2023 yılında 20 bin 767 olaya müdahale ederken, bu sayı 2024 yılında 21 bin 673’e çıktı.





Saatte bir yangın çıkıyor

Bünyesindeki 140 itfaiye aracının yanında 80 gönüllü istasyonda 155 traktör arkası su tankeri ve 9 itfaiye aracıyla hizmetlerini yürüten Bursa itfaiyesi, 2024 yılında il genelinde 10 bin 458 yangın, 10 bin 861 arama kurtarma ve 354 diğer itfaiye olaylarına müdahale etti. Bu verilere göre, 2024 yılında günde 28,6, saatte ise ortalama 0.47 yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 26,6, saatte 0,44 arama kurtarma çalışması yapıldı.





En çok itfaiye olayı Osmangazi’de yaşandı

En çok itfaiye olayı 5 bin 577 ile Osmangazi’de yaşanırken, onu 3 bin 428 olayla Nilüfer, 3 bin 285 ile Yıldırım, 2 bin 122 olayla İnegöl ve 1378 olayla Gemlik takip etti. En fazla yangın 5889 ile arazi otluk ve çöplük alanlarında çıkarken, 1436 konut yangını, 749 taşıt yangını, 193 de orman ve fidanlık alan yangını yaşandı. 2024 yılında 937 trafik kazasına müdahale edilirken, 6700 hayvan kurtarma ve 2094 insan kurtarma faaliyeti yapıldı.





En riskli gün Perşembe

Bursa itfaiyesinin yıllık veri değerlendirmesine göre, itfaiye olayları açısından en riski günün perşembe olduğu ortaya çıktı. Yıl boyunca 3300 ile en fazla olay perşembe günleri yaşanırken, cumartesi günleri 3223, pazar günleri 3109, pazartesi günleri 3081, salı günleri 3037, cuma günleri 2970 ve de çarşamba günleri 2953 olaya müdahale edildi.





183 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı

Yine 2024 yılında 305 kurumda 50 bin 106 kişiye temel yangın eğitimi verilirken, 2 bin 315 işyerine itfaiye raporu verildi ve 309 işyerinde de yangın önlem denetimi yapıldı. Geçen yılın verileriyle günde en az 59 olaya müdahale eden itfaiye ekipleri, sadece yangınlarda değil can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterdi. Bursa sahillerinde 27 noktada 90 personel, 7 bot ve 2 jet ski ile hizmet verilen can kurtarma hizmeti sayesinde, yaz sezonunda 183 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

Sadece Bursa’da değil ihtiyaçlar doğrultusunda il dışında da önemli çalışmalara imza atan Bursa itfaiyesi, Aydın’daki Söke ilçesinde bulunan kâğıt fabrikası yangınına 3 araçla ve 6 personelle, İzmir ili Karşıyaka ilçesinde çıkan orman yangınına 1 araç ve 2 personel ile müdahale etti.





“İtfaiye grubumuzu güçlendiriyoruz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, vatandaşları her türlü yangın ihtimaline karşı tedbirli ve dikkatli olmaya davet ederken, itfaiye grubunu güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi. Yangınlara kısa süre içinde müdahale etmenin Bursalılara karşı en önemli sorumluluklarından biri olduğunu belirten Başkan Bozbey, “Bölgemizde, özellikle son zamanlarda orman yangınlarının artışı, dikkatsizlik sonucu fabrika ve benzeri alanlarda çıkan yangınlar nedeniyle de itfaiye grubumuzu güçlendiriyoruz. Benimsemiş olduğumuz insan öncelikli yönetim anlayışımızla Bursa itfaiye grubu olarak hem makine parkımızı hem de çalışan arkadaşlarımızın sayılarını artırmaya devam edeceğiz” dedi.