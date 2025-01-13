2024 yılını yazılı bir açıklama yaparak değerlendiren Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ercan Emre şu ifadeleri kullandı;

“23 Kasım 2018 tarihinde, Hacı Bayram Veli Hazretlerinin dizinin dibinde, Besmele çekersek yola çıkan Yeniden Refah partimiz Fatih Erbakan liderliğinde emin adımlarla yoluna devam etmektedir. O gün ne demiştik; Milli Görüş’ün tek başına iktidar olacağı, ikinci 40 yılın startını verdiğimizi söylemiştik. Erbakan Hocamızın efsane hükümetinde memurun maaşını 2 katına çıkardığımızı, denk bütçeyi gerçekleştirildiğimizi ve birinci 40 yıldan sonra bütün iç ve dış borçların ödeneceği ikinci 40 yılı başlatacağımızı söylemiştik. Ve bu doğrultuda Cenabı Allah’ın yardımı ile tüm imkansızlıkları imkana çevirerek hızla ilerliyoruz. Yeniden Refah Partimiz üye sayısını bir yılda 365 binden 622 bine çıkartarak, % 70’lik bir artış göstererek, yeni bir rekora daha imza atmıştır. Aynen bir önceki sene olduğu gibi 2024 yılında da Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi olduk. Yeniden Refah Partimizin üye artışı 150 binin üzerinde gerçekleşmiştir. Buradaki bir ayrıntıya daha dikkatlerinizi çekmek istiyoruz. Diğer bütün partilerin üye arttırım sayısının toplamından daha fazla sayıda üye artışı sağladık. Bu gerçekten de Milletimizin Yeniden Refah Partimize olan teveccühünü açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu başarı İnegöl İlçemizde ve Türkiye genelindeki tüm teşkilat mensuplarımızın canla başla çalışmasının, inanç, azim ve gayretinin, fedakarlık ve heyecanının bir göstergesidir. Aynı zamanda Milli Görüşün ne kadar büyük bir manevi miras olduğunun ve nasıl büyük bir berekete vesile olduğunun açık bir göstergesidir. Şimdi hedefimiz, Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi 1 milyon üyedir. Bu yıl içinde de 1 milyon üye hedefine Milletimizle beraber, hep bitlikte ulaşacağız inşallah. Milletimizin bu teveccühüne, bu güvenine layık olmayı Cenabı Allah nasip eylesin inşallah. Bilindiği gibi Yeniden Refah Partimiz üye sayısının 6 katı oy alıyor. Bu da gösteriyor ki oylarımız 31 Mart seçimlerine göre daha da artmıştır. Çünkü 100 binin üzerinde ilave üye seçimlerden sonra kaydedilmiştir. 1 milyon üyeye ulaştığımızda bu 6 milyon oy demektir. Bu da % 10’un üzerinde bir oy demektir. Biz şov yapmadan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyerek yolumuza devam ediyoruz. Bu veriler göstermektedir ki, milletimizin teveccühü ile iktidara adım adım yaklaşıyoruz. Ve diyoruz ki, Yeniden Refah Partisi en kısa zamanda, acilen iktidar olmalı. Niçin? Çok konu var, ancak sadece bir iki konuya değinerek ifade etmek istiyorum. Emekli yılı diye ilan edilen 2024 Yılının hep birlikte bitirdik ve yeni yıla girdik. Ve gördük ki; ne emekli, ne işçi, ne esnaf, ne de üretici halinden memnun değil. Ezilen “sömürülen” kesim, her geçen gün daha da büyük bir girdabın içine giriyor.”

EMEKLİLERİN YÜZDE 54'Ü HALA ÇALIŞIYOR!

“Ekonomiyi neresinden tutsan elinde kalır. Adeta can çekişiyor. Öyle suni teneffüsle, kalp masajı ile düzelecek gibi de gözükmüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu yılı "Emekliler Yılı" ilan ederken en düşük emekli maaşının 12 bin 500 lira olduğu ortamda, emeklilerin yüzde 54'ü hayatlarını idame ettirmek için bir işe girdi. Çalışmak zorunda kaldı. 2024 yılının ilk 11 ayında 1.708 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti, bunların 512'si 50 yaş ve üstü işçilerdi. 12 milyon emeklinin “yüzde 54'ü yani 6 milyon 480 bini geçinemedikleri için ikinci bir işte çalışmak durumunda kalıyor. Bu emekliler iş güvenliği olmadan, kayıtsız olarak ve zor şartlarda çalışıyorlar. Ve bunların 512’si de iş kazalarında hayatını kaybetti. Yani “emekliler yılında” iş kazalarında ölenlerin neredeyse 3/1 emekli. Bu derece düşük emekli maaşları nedeniyle ek işte çalışmak zorunda kalıp bu işi yaparken de ölen 512 emeklinin olduğu bir yıl nasıl emekliler yılı oluyor? “Diğer bir konu da asgari ücret. Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturasını ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracaktır! Ve bir kez daha ifade ediyoruz; Milletimiz alternatifsiz değil. Artık umut var, artık çare var. Artık Yeniden Refah var.”