Bursa'da sokak aydınlatma direklerinin bakımı esnasında, beklenmedik bir manzara ekipleri büyüledi. Yanmayan lambanın içine yuva yapan bir kuş, ekip üyelerini adeta şaşkına çevirdi. Durumu değerlendiren ekip, içerisinde yavruların olduğu bu sevimli yuvayı korumak adına özenle hareket etmeye karar verdi ve aydınlatma direğine yeni bir armatür takma yoluna gitti.

UEDAŞ ekibi, sokak aydınlatma sistemlerinin bakım ve yenileme çalışmaları çerçevesinde Yıldırım ilçesinin Vatan Mahallesi Bakırcı Sokağı'na yönlendirildi. Ancak ekip, armatürü değiştirme görevini yerine getirirken armatürün içindeki sevimli kuş yuvasını fark etti. Bunun üzerine ekip, kuş yuvasının zarar görmemesi ve kuşların huzurunun bozulmaması için son derece özenli bir yaklaşım sergiledi. UEDAŞ ekipleri, aynı direğe farklı bir armatür takarak sorunu çözmeyi tercih etti.

Çalışma esnasında yaşanan bu sevimli olay, hem çalışanların hem de bölge sakinlerinin yüreklerini ısıttı.