ursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir yemek restoranında işletmeci ile mülk sahibi arasındaki kira anlaşmazlığı, müşterilere yönelik mağduriyetlere neden oldu. İşletme sahibi Erdem Kubat ile mülk sahibi Murat A. arasındaki tartışma önce sözlü, ardından fiziksel bir kavgaya dönüştü. Bu kavga sonucunda mülk sahibi hastaneye kaldırıldı ve aracının anahtarını otoparkın girişine atmış olduğunu iddia etti.

Murat A.'nın iddiasına göre, aracının anahtarını atmış olması nedeniyle otoparkın girişi kapanmıştı. Bu durum da restorana gelen müşterilerin araçlarıyla birlikte yaklaşık 7 saat boyunca mahsur kalmalarına sebep oldu. Polis ekipleri özel mülk nedeniyle aracı çekemediğinden, restoran çalışanları ve dışarıdan yardım eden vatandaşlar bir araya gelerek aracı çekmeye çalıştılar. Bu çaba sonucunda araç çıkarılabildi.

Olayın ardından yapılan açıklamalarda, işletmeci Muammer Çelik, mülk sahibi Murat A.'nın psikolojik sorunları olduğunu düşündüğünü belirtti. Çelik, Murat A.'nın sürekli olarak işletmelerle uğraştığını ve müşterilerin araçlarını bıraktığı otoparkın çıkışını kapatmak gibi sorunlar çıkardığını ifade etti. Ayrıca, mülk sahibinin işletmeye ait yerin kullanımını engelleyerek hem işletmeyi hem de müşterileri mağdur ettiğini dile getirdi.

Restoranın müşterilerinden İpek Yiğit ise son dönemde artan kira zamlarının mülk sahipleri ile kiracılar arasında tartışmalara yol açabileceğini belirtti. Restorana arkadaşlarıyla gelerek kahvaltı yapmak istediklerini fakat otoparkın girişinin kapalı olduğunu öğrendiklerini ve araçlarını çıkartamadıklarını dile getirdi. Polisin de mülk sahibi nedeniyle aracı çekemediğini ifade ettiğini ve bu nedenle yaklaşık 7 saat boyunca mahsur kaldıklarını söyledi.