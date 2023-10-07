Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Erkek Konuk Evi, bu kez asker eğlencesiyle coşkulu bir atmosfere ev sahipliği yaptı. Evin sakinleri, davul zurna eşliğinde keyifli anlar yaşadılar.

Bu özel etkinlikte bulunan misafirler arasında, yıllarca aileleri tarafından terk edilenlerden iş kaybı yaşayanlara kadar farklı geçmişlere sahip insanlar bulunuyordu. Ancak hepsini bir araya getiren ortak bir özlem vardı: sıcak bir yuvada bulunma özlemi. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Ürünlü'de hayata geçirilen Erkek Konuk Evi, bu yıl da parçalanmış hayatları yeniden bir araya getirerek sıcak bir yuva sunmaya devam etti. Konuk Evi, misafirlerine üç öğün yemek, 24 saat sıcak su ve sürekli sağlık kontrolü gibi imkanlar sunuyor ve bu kez buruk anıların yerine gülümsemeleri taşıdı.

Konuk Evi'nde 2 yıldır kalan 30 yaşındaki Turgut Özal Sevinçli, topluma yeniden kazandırılabilmesi için gerekli mesleki eğitimlere katıldı ve düzenli bir işe yerleştirilmesi planlandı. Ancak askerlik görevini tamamlamadan bu adımları atamayacağı için, Bursa Büyükşehir Belediyesi Huzurevi Şube Müdürlüğü, Sevinçli için özel bir asker eğlencesi düzenledi. Etkinlikte Sevinçli, asker pastası kesip asker kınası yakıldıktan sonra davul zurna eşliğinde doyasıya eğlendi. Ayrıca, Sevinçli'ye askere gitmeden önce helallik alındı ve misafirler, sıkıntılardan uzaklaşarak mutluluğun tadını çıkardılar.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Huzurevi Şube Müdürü Özcan Arslan, sokağa terk edilmiş veya barınacak bir yer bulamayan insanları Erkek Konuk Evi'nde ağırladıklarını belirtti. Misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaya ve topluma yeniden kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Arslan, "Turgut Özal Sevinçli gibi askere gitmek isteyen misafirler için özel etkinlikler düzenliyoruz. Sevinçli'nin askerlik görevini tamamladıktan sonra hayata tutunabilmesi için elimizden geleni yapacağız. Yardıma ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Askeri göreve hazırlanan Turgut Özal Sevinçli ise deneyimlerini paylaşarak, "Burada kendimi toparladım ve psikolojik olarak harika bir seviyeye geldim. Konuk Evi, benim için bir aile gibi oldu. Şimdi askere gidiyorum, ancak burayı ve ailemi özleyeceğim. Hedefim devlet memuru olmak ve aile kurmak" dedi.