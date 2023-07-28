Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi'nde esnaflar otopark ve hırsızlık sorunundan dolayı oldukça dertli!Esmanur GÜLBAHAR - Musa YEŞİLDAĞ - Herkes Duysun

BURSA (İGFA) - Herkes Duysun ekibinin 'Mahallemin Muhtarları' programı kapsamında bu hafta Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Şehreküstü Mahallesi’nin sorunlarını gündeme getirdi.

Şehreküstü Mahallesi'nin iyilikleri, güzellikleri, sorunları mahalle halkı ve esnafının yanı sıra mahalle muhtarıyla konuşuldu.

Küçük bir mahallede yaşadıkları için alan darlığından dolayı otopark sorunu yaşadıklarına dikkat çeken sakinler, AVM otoparkının da yetersiz olduğunu ve araçlarını park etmek için yol kenarlarındaki ücretli otoparkları kullanmak zorunda kaldıklarını vurguladı. Vatandaşlar, ayrıca hırsızlıklara karşı önlem alınıp, bekçi sayısının çoğaltılması gerektiğini dile getirdi.

Şehreküstü Mahallesi Muhtarı Sami Tokaki ise, 2014 yılından bu yana Şehreküstü Mahallesi’nin muhtarlığını yaptığını belirterek, küçük bir mahalle oldukları için halkın hizmetlerinden memnun ve alt yapı sıkıntısı olmadığını öne sürdü. "Hizmetlerimize aynı şekilde devam edeceğiz, her zaman mahallemin yanında olacağım" diyen Muhtar Tokaki, "Belediyelerimizle irtibat halindeyiz. Vatandaşımızın bir sorunu olduğunda hızlı şekilde çözüyoruz" dedi.

https://youtu.be/Ey-NDG6VPRU

“ÇARŞIBAŞI PROJESİ MAHALLEMİZ İÇİN GÜZEL BİR PROJE OLACAK”

Öte yandan yerel yönetimin Şehreküstü Mahallesi’nde yeni projeler yaptığını da dikkati çeken Muhtar Tokaki, "Çarşıbaşı projesi yapılıyor. Proje, Bakırcılar Çarşısı’nın alt tarafında kalıyor. Yeni Sarıcasungur Camimiz de yapıldı, temellerinden doğdu. Yan tarafında da bir türbe var. Nefes alınabilecek bir park haline gelecek. Araç otoparkları, dinlenme alanları ve yeşil alanları var. Çarşıbaşı projesi, mahallemiz için çok güzel bir proje olacak" diye konuştu.