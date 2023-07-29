Nilüfer Belediyesi tarafından, Çalıköy Futbol Sahası'nda düzenlenen 7. Çalıköy Filmleri Festivali'nin 2. gününde ilk olarak Yönetmenliğini Yusuf Anavatan ve Ahmet Karanfil'in üstlendiği adı 'Dinamo Mesken' olan belgesel sinemaseverler ile buluştu. Gösterimlerin sonunda Dinamo Mesken adlı Belgeselin yönetmeni Yusuf Anavatan'a, İYİ Parti Nilüfer Belediyesi Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Osman Uçar tarafından teşekkür belgesi verildi.

30 TEMMUZ TARİHİNDE SONA ERECEK

Birçok etkinliğin yer bulduğu festival alanında, kamp yapan vatandaşlar da keyifli vakit geçiriyor. Toplamda 3 gün sürecek festival 30 Temmuz tarihinde son bulacak.

FESTİVAL'İN 2. GÜNÜNDE İLK DİNOMA MESKEN İZLENDİ

Festival alanında sabahın erken saatlerinde etkinlikler başladı ve vatandaşlar güne yoga yaparak devam etti. Daha sonra alanda çeşitli etkinlikler düzenlenirken film gösterimlerine geçildi. Festivalin 2. gününde ilk film gösterimi yönetmenliğini Yusuf Anavatan ve Ahmet Karanfil'in üstlendiği 'Dinamo Mesken' adlı belgesel oldu.

6 KÖY FİLMİ, SİNEMASEVERLERE SUNULUYOR

Çalı Çevre ve Kültür Derneği iş birliğiyle bu yıl 7'ncisi organize edilen 3 günlük festival süresince; 6 köy filmi gösterime sunulacak. Çeşitli konserler, söyleşiler, atölye çalışmaları yapılacak. Ayrıca kısa film yarışması seçkisi de gösterime sunulacak.