Devlet destekli bankalar arasında yer alan Vakıf Bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik birbirinden cazip kredili ürünler sunuyor. Buna ek olarak gelişen çağın teknolojisine ayak uydurarak gerek şubelerinden gerek ise online işlemlere yönelik birçok farklı kanal yolu üzerinden hizmetlerin iyi şekilde sunuyor. Şube ve ATM’ler dışında internet ve mobil bankacılık gibi hizmetler her ne kadar kolay olsa da alışma durumu olmaması üzerine müşteriler işlemlerde zorlanabiliyor. Özellikle de havale ve EFT işlemlerinde birçok kullanıcı Vakıf Bankası IBAN no öğrenme araştırmaları içerisine girmekte. Bizlerde konumuz dahilinde IBAN numarası nasıl öğrenilir ve Vakıfbank müşteri no öğrenme gibi merak edilenlere yönelik bilgiler aktardık.

Vakıf Bankası IBAN Numarası Öğrenme Yöntemleri Nelerdir?

Vakıfbank ATM ve Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Vakıfbank Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

Vakıfbank Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Vakıfbank ATM ve Şubelerinden IBAN Numarası Öğrenme

Kart ile yapılacak olan ATM işlemlerinde IBAN numaranızı rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bu işlem için size en yakın Vakıf Bankasına ait ATM’ye gitmek ve kartınızı yuvaya taktıktan sonra şifre bilgilerinizi girerek ana işlem menüsüne erişmek. Karşınıza çıkacak olan yeni ekranda beliren “Hesap İşlemleri” butonuna basın. Açılan yeni ekranda “Vadesiz TL Hesaplarım” bölümüne dokunun ve IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesaba dokunarak bilgileri alabilirsiniz. Eğer ATM kullanma konusunda tecrübeli değilseniz veya uğraşmak istemiyorsanız, size en yakın Vakıf Bankası şubesine giderek banka personellerinden IBAN numaranızı öğrenebilirsiniz. Bu işlem için sadece nüfus cüzdanınızın yanında olması yeterlidir.

Vakıfbank Online İşlemlerden IBAN Numarası Öğrenme

İnternet bankacılığını kullanmak istiyorsanız ilk hesap açma işleminden sonra banka personeline bu hizmeti aktif etmelerini rica edebilirsiniz. Eğer internet bankacılığı kapalıysa, bunu müşteri hizmetlerini arayarak veya şubeye giderek de aktif hale getirebilirsiniz. Eğer bu hizmet aktif ise IBAN numaranızı hızlı ve kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz. Vakıf Bankası resmi web sitesine erişim sağladıktan sonra çıkan ekran dahilinde yer alan “Online İşlemler” menüsünden şifrenizi girerek hesap alanına erişin. Karşınıza çıkacak olan yeni ekranda “Hesaplarım” sekmesine tıklayın ve burada IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesaba tıklayarak bilgilerinizi elde edebilirsiniz.

Vakıfbank Mobil Bankacılık Üzerinden IBAN Numarası Öğrenme

Mobil cihazınızın işletim sistemine göre Play Store veya App Store mağazalarından Vakıfbank mobil uygulamasını indirip şifre bilgileriniz ile giriş yapın. Mobil uygulama ekranının sol üst kısmında bulunan menüde tüm bankacılık işlemlerine yönelik hizmet sekmeleri bulunmakta. Burada yer alan “Hesaplarım” sekmesine girin ve hemen ardından IBAN numarasını öğrenmek istediğiniz hesaba dokunarak bilgi edinebilirsiniz.

Vakıfbank Müşteri No Öğrenme

Vakıfbank IBAN numarası öğrenme durumunun yanı sıra birçok kişinin arayışta olduğu müşteri no bilgisi de bir hayli arama durumları arasında yer alıyor. Müşteri numarası 12 haneden oluşan kişiye özel bir banka kimlik kodu emsalini taşımaktadır. Genellikle kartların hemen sol alt köşesinde yer alan bu numarayı aynı zamanda 0850 222 0 724 numaralı müşteri hizmetlerinden veya en yakın şube üzerinde de öğrenilmekte.

İnegöl haber, Bursa haber, İnegöl sondakika, Bursa sondakika