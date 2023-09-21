BUSKİ Genel Müdürlüğü, İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından planlanan çalışmalar çerçevesinde, 22 Eylül 2023 ile 10 Ekim 2023 tarihleri arasında Yıldırım İlçesi Çelebi Mehmet Mahallesi 3.Karanfil Sokak ve çevresinde su kesintisi uygulanacaktır. Su kesintisi, 22 Eylül 2023 tarihinden itibaren 10 Ekim 2023 tarihine kadar her gün saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında belli aralıklarla gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak olan çalışmalar nedeniyle, 22 Eylül 2023 ile 28 Eylül 2023 tarihleri arasında Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi'nde su kesintileri yaşanacaktır. Bu su kesintileri, her gün saat 10:00 ile 18:00 saatleri arasında zaman zaman meydana gelecektir.

Lütfen belirtilen tarihlerde ve saatlerde su kesintilerinin olabileceğini dikkate alarak gerekli önlemleri alınız. Su kesintilerinin nedeniyle oluşabilecek olumsuzlukları minimize etmek için su kullanımınızı bu süre zarfında planlayınız.