Artık birçoğumuzda akıllı telefon ve televizyon bulunuyor. Aslında telefondan istediğimiz her şeyi izleyebiliyoruz. Ancak telefonun televizyona göre küçük olması bazen canımızı sıkabiliyor. Bu nedenle de birçok kişi telefonundaki görüntüyü televizyona aktarmak istiyor. Bugün sizlere kablo kargaşası yaşamadan nasıl telefondan televizyona kablosuz bir şekilde görüntü aktarabileceğinizi göstereceğiz.

Telefonumuzu televizyona bağlayabilmek için öncelikle ikisi arasında bir bağlantı noktası oluşturmamız gerekiyor. Bu kablosuz bağlantı noktaları Bluetooth, Wireless, uygulama veya bir bağlantı cihazı olabilir. Bu tamamen sizin televizyonunuzun marka ve modeline bağlı olarak değişir.

Smart TV Bulunan Televizyonlar İçin Bağlantı Şekli

Eğer televizyonunuz Smart TV‘yi destekliyorsa cep telefonunuzu televizyonunuza bir ağ yardımıyla çok rahat bir şekilde bağlayabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken televizyonla cep telefonunuzu aynı kablosuz ağa bağlamak olacak. Eğer telefonunuzda AllShare uygulaması bulunuyor ise telefonunuzdaki görüntüyü televizyona aktarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken telefonunuzdan AllShare uygulamasını açıp aktarmak istediğiniz görüntüyü seçmek. Eğer Android telefon kullanıyorsanız DLNA ve Miracast teknolojisi sayesinde telefonunuzdaki görüntüyü televizyona çok rahat bir şekilde aktarabilirsiniz. Tek yapmanız gereken Miracast özelliğini televizyondan aktifleştirmek ve ekran yansıtma özelliğine geçiş yapmak. Aynı şekilde telefonunuzdan da bu özelliği açarak televizyonunuzu bulabilir, istediğiniz görüntüyü aktarabilirsiniz. Eğer bir iOS kullanıcıysanız, Apple Store‘dan indireceğiniz bazı uygulamalar sayesinde telefonla televizyon arasında veri akışı gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken Apple Store‘dan “DLNA” anahtar kelimesini aratmak ve en güncel uygulamayı indirmek. iPhone Yazılım Güncelleme Nasıl Yapılır? İndireceğiniz uygulama sizlere görüntü aktarımını nasıl yapacağınızı kısa bir eğitim videosuyla gösterecektir.

Smart TV Bulunmayan Televizyonlar İçin Bağlantı Şekli