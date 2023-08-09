Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), Nilüfer İlçesi'nde gerçekleştirilecek önemli bir altyapı çalışması nedeniyle su kesintisi planladığını duyurdu. BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek olan çalışmaların çerçevesinde, 10 Ağustos 2023 tarihinde saat 02:00 ile 23:50 arasında su kesintisi uygulanacak.

Nilüfer İlçesi'nde etkilenecek bölgeler arasında Çalı Mahallesi, Tahtalı Mahallesi, Yaylacık Mahallesi ve Kültür Mahallesi bulunuyor. Ayrıca, Onur Sokak, Fidanlık Sokak ve Tekgül Sokağın doğusunda kalan bölgeler ile Seçkinler Sokak, Elvan Sokak, Bağdaş Sokak ve Tekgül Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar da su kesintisinden etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Konak Mahallesi'nde de Çağlayan Sokağın batısında kalan bölgelerde su kesintisi yaşanacak. Beşevler Mahallesi'nde Mertoğlu Sokak ve Aybüke Sokağın batısı ile Bulca Sokak ve Güneş Caddesi arasında kalan bölgeler de su kesintisinden etkilenecek diğer bölgeler olarak sıralanıyor.

Gümüştepe Mahallesi'nde Harmanlar Caddesi çevresi, Demirci Mahallesi'nde Gülşen Sokak, Çamlıca Mahallesi'nde Gülen Sokak, Dar Sokak ve Begüm Sokak arasında kalan cadde ve sokaklar da su kesintisi planlanan bölgeler arasında bulunuyor.

Üçevler Mahallesi'nde ise Arda Caddesi, Üster Sokak ve Ünüver Sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda su kesintisinin yaşanması bekleniyor.