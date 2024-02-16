BUSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada; Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında, su kesintisi yapılacağını duyurdu. BUSKİ yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında, Mustafakemalpaşa İlçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi ve civarında, 19.02.2024-19.03.2024 tarihleri arasında 09:00 - 18:00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır."