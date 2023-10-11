Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen feci kaza, süt toplama aracı ile bir kamyonun çarpışması sonucunda bir can kaybı ve ağır yaralılarla sonuçlandı.

Kaza, sabah saatlerinde kırsal Melik Mahallesi köprüsü yakınlarında gerçekleşti. Hacıahmet Tarım Kalkınma Kooperatifi'ne ait 16 SK 450 plakalı süt toplama aracı ile 16 GS 177 plakalı kamyon, çarpıştı. Kazada süt toplama aracındaki Fatma Topal (54) olay yerinde yaşamını yitirirken, aynı araçta bulunan Mehmet Yılmaz (81), Huriye Nizam (77) ve süt toplama aracının şoförü B.U. ağır yaralandı. Diğer yaralılar olan Ali Nizam (78) ve Ahmet Nizam (43) ise hafif yaralarla kurtuldu.

Olay yerine hızla sevk edilen ambulanslar ve itfaiye ekipleri, enkaz altında kalanları kurtarmak için çaba harcadı. Yaralılara ilk müdahale Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde yapıldı, ve ağır durumdaki Mehmet Yılmaz ile Huriye Nizam, Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Kamyon sürücüsü N.K. ise jandarma tarafından gözaltına alınırken, kaza hakkında detaylı bir soruşturma başlatıldı. Kazayı duyan mahalle sakinleri ve aileler hastaneye koştu.