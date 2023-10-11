Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı “ Fatih Altaylı yorumluyor” isimli programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o açıklama…

Altaylı, “CHP’den sürekli bir şeyler oldu olmadı, var yok gibi süreli açıklamalar geliyor. Şimdi de Mahpeyker Yaman’ı danışman yapmışlar ve yapmadık dediler. Ancak danışman yapıldığı ortaya çıktı. “Sorusuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Fatih Altaylı’nın Kılıçdaroğlu ve ekibi hakkında kullandığı o ifadeler:

CHP artık asap bozucu bir hal almaya başladı. Daha doğrusu CHP’yi yönetenler yani Kemal Kılıçdaroğlu ve onun orada oluşturduğu kadro artık utanç vericiliği geçti. Asap bozucu ve hatta hem partiye hem ülkeye ihanet eder bir kadro haline geldi. Birinci siyasetteki en ayıp şeylerden bir tanesi insanların gözünün içine baka baka kanıtlanması çok kolay olan bir konuda yalan söylemesi. Cumhuriyet Halk Partisi, hani Yeni CHP o yeninin ‘Y’si değil. Yalancını ‘Y’si. Bunlar yalancı, tamamı yalancı. Genel Başkanları dahil oraya getirdiği, kurduğu medyadan sorumlular dahil yalancı. Kadınla sayışma yapılmış, kadına oda verilmiş. Ona rağmen böyle bir şey olmadığını söylüyorsun. İnsan bu kadar alçakça, bu kadar utanmadan yalan söyleyebiliyorsa ben o kişiden gerçekten korkarım. Türkiye’de siyasette yalana alışığız. Türkiye’deki siyasilerin tamamı çok yalan söylüyor. Bu kadar net bir yalanı söylemek akıl alır gibi değil. BU Kılıçdaroğlu CHP’si artık anlıyoruz onu. Onlarda ar damarı diye bir şey çatlamamış, belli ki yokmuş.

Seher Yaşa