Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yücel Akbulut’un yönettiği oturum, Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Salonu’nda yapıldı. Toplantıda gündeme gelen su zammı teklifi, mecliste tansiyonun yükselmesine neden oldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü Genel Kurulu’nda suya zam önerisi, CHP ve AK Parti grupları arasında gerginliğe yol açtı. MHP Grubu adına konuşan Haldun Filizli, toplantının kendi grupları salona gelmeden başlatıldığını belirterek usule aykırılık iddiasında bulundu. Filizli, Nisan 2024’te alınan yüzde yirmi beşlik su indiriminin enflasyonun sürdüğü bir dönemde ekonomik yük yarattığını söyledi ve yüzde yüzlük zam teklifine karşı çıktı.

Yücel Akbulut, yapılan eleştirilere “Bizi Sayıştayla tehdit edemezsiniz. Biz uzlaşma için buradayız ama siz kavga ederek çözüm arıyorsunuz” şeklinde yanıt verdi. Zam teklifinin ikinci oturumda salt çoğunluk aranmadan geçirileceğine yönelik açıklamaya karşı çıkan Haldun Filizli, bu şekilde karar alınamayacağını ifade etti.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da Cumhur İttifakı’nın geçmişte kredi tekliflerine destek verdiğini hatırlatarak, yönetim anlayışının değişmemesinin zararını Bursa halkının gördüğünü dile getirdi. Toplantı sonunda yapılan yoklamada, AK Parti, MHP ve BBP’li üyelerin red oyları çoğunlukta çıktı ve suya zam teklifi kabul edilmedi.