Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde ‘huzur’ denetimlerini aralıksız şekilde sürdürüyor. Ekipler, kısa süre içinde çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirirken, aranan şüphelilere de göz açtırmıyor. Uygulama sırasında ticari bir taksiyi durduran ekipler, sürücü Barış Y. (30) ve müşteri olarak bulunan Hasan S. (30) üzerinde arama yaptı. Şüphelilerin davranışlarından şüphelenen ekipler, aracın içinde yaptığı aramada 1.5 kilo uyuşturucu madde buldu. Gözaltına alınan iki şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA