Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde gerçekleştirilen restorasyon çalışmaları, bölgenin tarihi dokusunu canlandırmaya yönelik bir adım olarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, 38 binanın yıkılması ve tarihi eserlerin gün yüzüne çıkarılmasıyla başlamıştı. Şimdi ise bu tarihi hanlar ve çarşılardaki restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor.

Bakırcılar Çarşısı, bu kapsamda yeniden restore edilen bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Restorasyon projesi, tarihi yapının özgün kimliğine kavuşmasını amaçlıyor. Tarihi yapıda bulunan modern beton ilaveler, saçaklar, üst örtüler, klima, tente ve tabelalar gibi unsurlar kaldırılarak, onaylı projeye uygun bir şekilde düzenleniyor. Tarihi yapının taş duvarları temizlenirken, dükkan cepheleri de projeye uygun olarak yeniden düzenleniyor. Çatı, kurşun kaplama ile restore ediliyor. Bakırcılar Çarşısı'nın restorasyonu tamamlandığında, Bursa'nın turizmine büyük katkı sağlaması ve bölgenin önemli tarihi yapılarından biri olarak öne çıkması bekleniyor.

Bursa'nın Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığı için büyük bir evrensel miras olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bölgenin korunması ve gelecek nesillere aktarılması büyük bir önem taşıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bu alanın korunması ve gelecek nesillere aktarılması gerekiyor. Cumhurbaşkanımızın ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın verdiği desteklerle de proje hızla ilerliyor. Bir taraftan otoparkla ilgili çalışma devam ederken, diğer taraftan hanları da tarihi dokuya uygun hale getiriyoruz. Tarihi hanların üzerine sonradan derme çatma ilaveler yapılmış, farklı farklı tente ve tabelalar görüntü kirliğine yol açıyor. Bakırcılar Çarşısı’nda başlattığımız çalışma hızla ilerliyor. İnşallah yakın zamanda bölgenin siluetinin tamamen değiştiğini hep birlikte göreceğiz” diye konuştu.