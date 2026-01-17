Bursa'da, ense ve boyun bölgesinde oluşan yaralar nedeniyle tedavi altına alınan ak pelikan, yaklaşık 5 ay süren rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşamına kavuştu. Tedavisi tamamlanan pelikan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Karacabey Longoz Ormanları'nda doğaya salındı.

Yaralı halde bulunan pelikanın, Milli Parklar ekipleri tarafından koruma altına alınarak tedavi ve bakımının yapıldığı belirtildi. Uzman veteriner hekimlerin gözetiminde sürdürülen rehabilitasyon sürecinde pelikanın genel sağlık durumunun iyileştiği, uçuş ve beslenme reflekslerini yeniden kazandığı kaydedildi.

Doğaya salım anı ekipler tarafından yakından takip edilirken, ak pelikanın kısa sürede suya yönelerek doğal yaşamına uyum sağladığı gözlendi. Yetkililer, yaban hayvanlarının korunması ve tedavi süreçlerinin titizlikle sürdürüldüğünü vurguladı.