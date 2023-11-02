Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği "Huzur" operasyonunda, 11 kişi çeşitli suçlardan aranırken, aynı operasyonda trafik kurallarını ihlal eden sürücülere toplamda 95 bin 73 lira idari para cezası kesildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü liderliğinde gerçekleşen "Huzur" operasyonu, Çevik Kuvvet, TEM, KOM, Destek Hizmetleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin işbirliğiyle icra edildi. Operasyon kapsamında, toplam 3,047 kişinin UYAP sorgulaması yapıldı. Operasyon sonuçlarına göre, aralarında uyuşturucu madde, ruhsatsız silah, kurusıkı silah, fişek, ve kesici alet bulunan toplam 11 kişi yakalandı ve gözaltına alındı. Ayrıca, yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah, 104 fişek, 1 kurusıkı silah, 1 pala ve 5,8 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerindeki denetlemeler sırasında 130 iş yerinin incelendiği ve toplam 1,382 kişinin UYAP sorgulamasının yapıldığı bildirildi. Bu denetlemeler sonucunda, aranan suçlular arasında bulunan 3 kişi yakalandı. Ayrıca, 5 iş yerinde 4207 sayılı Kanun'a muhalefet edildiği, 3 iş yerinde mesul müdürün bulunmadığı ve 2 iş yerinde 6 çalışanın SGK bildiriminin yapılmadığı tespit edildi. Operasyon sırasında bin 738 araç kontrol edildi ve 40 araç sürücüsüne toplamda 95 bin 73 lira idari para cezası uygulandı; ayrıca, 2 araç trafikten men edildi.