Bursa'da bulunan İznik Devlet Hastanesi'nde görevli bir Genel Cerrahi Uzmanı, ağrı kesici ilaç bağımlılığı iddialarıyla gündeme geldi ve görevden alındı. İddialara göre, bu doktor hastalarının üzerinden reçete ederek ağrı kesici ilaç temin ediyordu.

Olayın ilk belirtileri, kanser hastası G.U'nun hastaneye başvurması ve doktorun eşi A.U.'ya damar yoluyla ağrı kesici verilmesiydi. A.U., kendi üzerinden uyuşturucu ilaç reçetesi yazıldığını fark etti ve bu durumu savcılığa bildirerek doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ardından doktor hakkında bir soruşturma başlatıldı ve bu doktor şu an için görevden alındı.