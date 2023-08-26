Yıldırım Belediyesi, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen etkinlikte, bin çocuğun sünnet şöleninde aileleri ve çocuklarla bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleşen sünnet organizasyonunda, bin genç erkekliklerine ilk adımı attı. Uzman hekimler tarafından özel bir hastanede ücretsiz olarak gerçekleştirilen sünnet işlemleri sonrasında, bin çocuk ve aileleri Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi bahçesinde düzenlenen 'Sünnet Şöleni'nde bir araya geldi. Programa, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Ahmet Kılıç, Ayhan Salman, Emel Gözükara Durmaz gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da etkinlikte yer aldı. Siyasi partilerin temsilcileri, kurum müdürleri, sünnet çocukları ve aileleri de etkinliğe katılım sağladı.

Etkinliğin başlangıcı Kuran’ı Kerim tilaveti ile yapıldı. Ardından, mehter takımının performansı ve Hacivat-Karagöz gösterisi büyük ilgi gördü. Çocuklar için düzenlenen yüz boyama etkinlikleri ve ikramlar, gençlerin keyifli vakit geçirmesini sağladı. Şölen boyunca çocuklar aileleriyle birlikte eğlendi ve etkinlik sonunda sürpriz hediyelerle ödüllendirildi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yaptığı açıklamada Yıldırım'ın 700 bin kişilik büyük bir aile olduğunu ve en kıymetli üyelerinin çocuklar olduğunu vurguladı. Dayanışma ve kardeşlik ruhunu güçlendirmek için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Yılmaz, düğünlerden sünnet merasimlerine kadar insanların yanlarında olduklarını ve onların mutluluklarını paylaştıklarını ifade etti. Geleneksel olarak her yıl düzenledikleri sünnet şöleninin de bu dayanışmayı pekiştireceğine inandığını dile getirdi.

Önceki Dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank ise Türkiye'nin medeniyet değerleriyle büyüdüğünü ve bu değerlerin aile yapısının korunmasında önemli olduğunu vurguladı. Yıldırım Belediyesi'nin çocukların özel günlerinde ailelere destek olduğu ve dayanışma sağladığı için tebriklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da, Yıldırım Belediyesi'nin ilçe genelinde ailelere özel hizmetler sunduğunu ve milli manevi değerlere bağlı bireyler yetiştirme hedefinin önemine değindi. Başkan Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ı bu anlamlı organizasyon için tebrik etti.

Konuşmaların ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, protokol üyeleriyle birlikte sünnet olan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.