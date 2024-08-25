Bursa'da mutfak tüpü fiyatlarına 24 Ağustos itibarıyla yeni bir zam daha geldi. Son dönemde sıkça zamlanan tüp fiyatları, bu tarihten itibaren bir kez daha artış gösterdi.

Geçtiğimiz zamlardan sonra Bursa'da tüp fiyatı 756 TL olarak belirlenmişti. Ancak 24 Ağustos'ta yapılan son zamla birlikte bu rakam 786 TL'ye yükseldi.

Aygaz'ın 12 kg'lık gri ev tüpü 786 TL'lik fiyatıyla dikkat çekerken, daha küçük boyutlu olan 2 kg'lık Aygaz gri küçük tüpün fiyatı ise 150 TL olarak güncellendi.