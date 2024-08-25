Bursa'da mutfak tüpü fiyatlarına 24 Ağustos itibarıyla yeni bir zam daha geldi. Son dönemde sıkça zamlanan tüp fiyatları, bu tarihten itibaren bir kez daha artış gösterdi.

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Geçtiğimiz zamlardan sonra Bursa'da tüp fiyatı 756 TL olarak belirlenmişti. Ancak 24 Ağustos'ta yapılan son zamla birlikte bu rakam 786 TL'ye yükseldi.

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Aygaz'ın 12 kg'lık gri ev tüpü 786 TL'lik fiyatıyla dikkat çekerken, daha küçük boyutlu olan 2 kg'lık Aygaz gri küçük tüpün fiyatı ise 150 TL olarak güncellendi.

Kaynak: YAVUZ YILMAZ