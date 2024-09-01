Nilüfer Belediyesi'nin gelenekselleştirdiği "Nilüfer Uçurtma Şenliği", bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşti. Nilüfer Kent Konseyi iş birliğiyle bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü'nde düzenlenen şenliğe 480 yarışmacı katıldı. Gölyazı Mahallesi'ndeki Zambaktepe'de düzenlenen şenlikte ebeveynler, çocuklarıyla birlikte uçurtma yapıp uçurdu. Şenlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, uçurtmalar Gölyazı semalarını renklendirdi.

Etkinliğe Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve eşi Nuray Özdemir, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Belediye Meclisi Üyeleri, Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın ile çok sayıda aile katıldı.

Şenliğe katılanlar Saaddettin Gökbulut'un yönettiği Uçurtma Atölyesi'nde uçurtma yapımının tekniklerini ve inceliklerini öğrendi. Ardından da herkes uçurtmalarını yaptı ve gökyüzünde uçurdu.

Yüzlerce çocuk ve ebeveynin katıldığı şenlikte, jüri tarafından yükseklik, güzellik ve özgünlük kriterlerine göre değerlendirilen en iyi dört uçurtmaya ödül verildi. Değerlendirme sonucunda Masal Zeynep Aslan birinci, Adnan Zengin ikinci, Sarp Kabaroğlu uçurtmalarıyla üçüncü oldu. Samet Koç'a ise mansiyon ödülü verildi. Kazananlara ödüllerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, eşi Nuray Özdemir, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz ve Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın verdi.

Ödül töreninde konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 22'ncisi düzenlenen Nilüfer Uçurtma Şenliği'nin gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek tüm katılımcıları kutladı. Başkan Şadi Özdemir, bu şenliği büyüterek devam ettirmek istediklerini belirtti. Bölgenin turizm potansiyeline de dikkat çeken Şadi Özdemir, "Gölyazı, Fadıllı ve Ayvaköy mahallelerini turizm bölgesi olarak değerlendirip daha keyifli ortamlar oluşturacağız" dedi.

Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Mustafa Berkay Aydın da Dünya Barış Günü'nde şenliğin daha anlam kazandığını belirterek şenliğe katılanlara teşekkür etti

Kaynak: İHA