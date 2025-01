Yılda 334 milyon yolcu

Bursa’nın en önemli konularından biri olan ulaşımı rahatlatmak ve konforu arttırmak amacıyla yeni projeleri hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, bir yandan BURULAŞ’ın ulaşım filosunu güçlendirirken diğer yandan vatandaşların hayatını kolaylaştıran çalışmalara imza atıyor. 2024 verilerini açıklayan Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım şirketi BURULAŞ, son bir yılda otobüslerle 229 milyon 407 bin 883 kişi, tüm raylı sistemlerle 104 milyon 488 bin 143 kişi olmak üzere toplam 333 milyon 896 bin 26 vatandaşı bir yerden bir yere ulaştırdı. Böylelikle otobüslerle günde 628 bin kişi, raylı sistemlerle ise günde 286 bin kişi taşınmış oldu.

Bursaray ile her gün dünya turu

Toplu ulaşımın temel unsurlarından biri olan Bursaray, toplamda 19 milyon 582 bin 400 kilometre yol alırken, otobüsler 139 milyon 632 bin 210 kilometre, tramvaylar ise 897 bin 956 kilometre mesafe kat etti. Günlük ortalama 54 bin kilometre yol alan Bursaray, her gün adeta bir dünya turu yaparken; otobüsler ise günde yaklaşık 383 bin kilometre katederek 9 dünya turu tamamlıyor.

Gece seferlerine yoğun ilgi

2024 yılında toplam 54 milyon 358 bin 807 kişi, Büyükşehir pBelediyesi’nin sübvanse etmesi sayesinde ücretsiz yolculuk yaptı. Vatandaşlar tarafından gelen talepler üzerine hayata geçirilen gece seferlerinden ise 35 bin 965’i Bursaray, 27 bin 219’u otobüs olmak üzere toplam 63 bin 184 kişi yararlandı. Bursa ile İstanbul arasında kaliteli, ekonomik ve güvenli deniz ulaşımı sağlayan Bursa Deniz Otobüsleri'ni (BUDO) ise 853 bin 110 kişi tercih etti. Burulaş bünyesinde faaliyet gösteren BBBUS’ta 25 bin 298 emekli vatandaş indirim uygulamasından yararlanırken, Kent Meydanı’ndan Yenişehir Havalimanı’na ulaşım sağlayan 80T hattında 3 bin 257 yolcu taşındı.

Öğrenci indirimi ile yapılan biniş sayısı 97 milyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğundaki açık otoparklarda 2 milyon 33 bin 939, kapalı otoparklarda ise 1 milyon 362 bin 139 parklanma yapıldı. Bursa Otobüs Terminali’nden yıl boyunca 441 bin 141 araç kalkış yaparken, 12 milyon 675 bin 540 yolcu geçişi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’da toplu taşımayı özendirmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Gittiğin kadar öde’ uygulamasında 1 milyon 928 bin 5 kez iade yapıldı. 5 TL olan öğrenci bileti ile Türkiye’nin en ucuz hizmetinin sunulduğu Bursa’da, öğrenci indirimi ile yapılan biniş sayısı 97 milyon 108 bin 862 oldu. Yıllar sonra hayata geçirilerek şehir içi deniz ulaşımını sağlayan körfez seferlerinde ise 52 bin 588 yolcu taşındı. BursaKart işlemlerinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla hizmete alınan Bursakart mobil aracında ise 5 bin 482 kez işlem yapıldı.

“Hedef; ulaşılabilir bir Bursa”

Ulaşımın insanların yaşam kalitesini yükselten, ekonomik ve sosyal yaşama eşit erişimini sağlayan bir hizmet olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, “Bursa’da bu standardı yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz. Tüm kaynaklarımızı, her bir vatandaşın yaşam kalitesini artırmak için seferber ediyoruz. Amacımız, Bursa’nın en önemli konularından biri olan ulaşımın rahatlaması ve konforun artırılmasıdır. Yeni düzenlemelerimiz sayesinde Bursalılar, konforlu ve güvenli seyahat etme imkânı buluyor. Ulaşımda en önemli şey, güvenli seyahattir. Bunun yanında güler yüzlü hizmettir. Personelimizin her birinin, hemşehrilerimizi güler yüzle karşılayıp keyifli seyahat etmelerini sağladıklarını biliyorum. ‘Ulaşılabilir bir Bursa’ hedefimize katkıda bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: İHA