

2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) ekipleri teknik ve fiziki takip sonrası Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlediği operasyonda, “Annemin dediği gibi olsun” yazılı yastık kılıflarında 2 kilo 750 uyuşturucu buldu.



Daha önceden 17 suç kaydı bulunan 36 yaşındaki Yetkin K.ve 7 suçtan kaydı bulunan 38 yaşındaki Mecit T. operasyonla gözaltına alındı. Şahısların Hacivat Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen evde yapılan aramada “Annemin dediği gibi olsun” yazılı yastık kılıfına saklanmış paket halinde 2 kilo 750 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.