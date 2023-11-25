Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin şehrin genelinde gerçekleştirdiği operasyonda gözaltına alınan 64 zanlıdan 62'si emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 40'ı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 22 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahısların yakalanmalarına yönelik Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şehir genelinde gerçekleştirilen operasyonda 10 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilo 700 gram sentetik kannabinoid, 709 gram esrar, 6 tabanca, 3 tüfek ve suç geliri olduğu değerlendirilen 104 bin 500 lira bulunmuştu.