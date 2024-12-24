Geçtiğimiz hafta aralıklarla etkili olan yağmurlar, şehrin içme suyunu sağlayan Doğancı ve Nilüfer barajlarına hayat verdi. Barajların su seviyesinde yaklaşık yüzde 4'lük bir artış kaydedildi.

Son 10 yılın en kurak aralık ayını yaşayan Bursa'da, iki barajın ortalama doluluk oranı yüzde 10,97'ye kadar düşmüştü. Son yağmurlar sayesinde bu oran yüzde 14,86 seviyesine yükseldi.

Yetkililer, su kullanımı konusunda vatandaşları tasarruflu olmaları konusunda uyarırken, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey geçen ay yaptığı açıklamada, Doğancı ve Nilüfer barajlarında su seviyelerinin kritik düzeylere yaklaştığını belirterek su tasarrufuna özen göstermeye, kaynakları daha dikkatli kullanmaya davet etmişti.