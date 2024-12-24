Kaza saat 08.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi bölgesi 2. Cadde üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Yusuf Ç.(54) yönetimindeki 16 S 6519 plakalı servis minibüsü, işe yürüyerek giden Alaattin K.(55)'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT