Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite ve meslek liselerinin belirli bölümlerini tercih eden öğrencilere sağladığı burslar için başvurular, 29 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında yapılabilecek. BURSKOOP aracılığıyla bu yıl 8 ay boyunca 5 bin üniversite öğrencisine 1250’şer TL, meslek lisesi öğrencilerine de 750’şer TL burs verilecek.BURSA (İGFA) - Kısa adı ‘BURSKOOP’ olan Sınırlı Sorumlu Bursa Kalkınma ve Eğitim Kooperatifi ile bu yıl 5 bin üniversite öğrencisine, 8 ay boyunca 1250’şer TL burs verilecek.

Sanayi kenti Bursa’nın ara kademe eleman ihtiyacını karşılamak için meslek liselerini de burs kapsamına alan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da 5 bin meslek lisesi öğrencisine de aylık 750’şer TL olmak üzere 8 ay boyunca burs verecek.

Meslek Liselerinde, Bilişim teknolojileri, Biyomedikal cihaz teknolojileri, Çocuk gelişimi ve eğitimi, Elektrik elektronik teknolojileri, Endüstriyel otomasyon teknolojileri, Gemi yapımı, Gıda teknolojisi, Güzellik hizmetleri, Hasta ve yaşlı hizmetleri, Hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği, İnşaat teknolojisi, Kimya teknolojisi, Laboratuvar hizmetleri, Konaklama ve seyahat hizmetleri, Matbaa hizmetleri, Makine ve tasarım teknolojisi, Metal teknolojisi, Metalürji teknolojisi, Mobilya ve iç mekan tasarımı, Moda tasarım teknolojileri, Motorlu taşıtlar teknolojisi, Plastik teknolojisi, Raylı hizmetler teknolojisi, Sağlık hizmetleri, Tarım, Tekstil teknolojisi, Tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, Uçak bakım, Ulaştırma hizmetleri, Yenilenebilir enerji, Yiyecek içecek hizmetleri, Grafik ve fotoğraf, Mikro mekanik ile Muhasebe ve finansman bölümlerini tercih eden öğrenciler burs imkanından yararlanabilecek. Hem meslek lisesi hem de üniversite öğrencileri burs başvurularını 29 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında burs.bbbgenclikkulubu.com internet adresinden online yapabilecek.

BAŞARI İÇİN EĞİTİM ŞART

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, eğitim ve gençlik hizmetlerinin öncelikli ele aldıkları konuların başında geldiğini, bu nedenle BURSKOOP marifetiyle üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine burs imkânı sağladıklarını hatırlattı.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı için burs başvurularının 29 Eylül – 15 Ekim tarihleri arasında yapılacağını kaydeden Başkan Aktaş, “Bu yıl üniversite öğrencilerimize 8 ay boyunca aylık 1250 lira, meslek lisesi öğrencilerimize ise yine 8 ay boyunca aylık 750 lira burs vereceğiz. Yılsonunda her bir üniversite öğrencimize toplamda 10 bin lira, meslek lisesi öğrencilerimize ise 6 bin lira burs imkânı sağlamış olacağız. Bu, toplamda 80 milyon lira burs demek. Başarıya giden yolun eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bu sebeple gençlerimizin eğitimlerine daha iyi odaklanması ve geleceğe daha güvenle bakmalarını sağlamak için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” diye konuştu.