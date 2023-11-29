Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde, annesinin elini bırakarak caddeye fırlayan 3 yaşındaki Mustafa Nairabi, bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, akşam saatlerinde Volkan Caddesi üzerinde meydana geldi.

Yabancı uyruklu küçük çocuk, annesiyle birlikte kaldırımda yürürken ani bir hareketle caddeye atıldı. İddiaya göre plakası belirlenemeyen bir araç, çocuğa çarptıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 acil sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Muhammet Nairabi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan sürücünün tespiti ve aracın bulunması için geniş çaplı bir çalışma başlattı.