Hükümet, akaryakıt fiyatlarına dair müjdeyi her an verilebilir. Akaryakıt fiyatları 40 lira seviyesine yaklaşırken dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve bu durum müjdeli haberin yakında gelebileceğini gösteriyor. Peki benzin ve motorinde indirim yapılacak mı? İşte cevabı…

Bu Hafta İndirim Olması Bekleniyor!

Küresel petrol piyasalarındaki dalgalanmalar ve Dolar/TL paritesindeki değişimler, akaryakıt fiyatlarını sürekli olarak etkilemeye devam ediyor. Araç sahipleri, güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmeden ve istasyonları ziyaret etmeden önce son dakika fiyatları araştırıyor. Brent petrolün cuma günkü sert düşüş ile 82 dolardan 79 dolara kadar gerilemesi, benzin ve motorin fiyatlarında olası bir indirimi işaret ediyor.

Emtiadaki düşüş, benzin ve motorin indirim beklentilerini doğurdu. Bu hafta benzin ve motorin fiyatlarında bir indirimin olması bekleniyor. Geçtiğimiz haftalarda motorine yapılan 1,14 TL'lik zam sonrasında vatandaşlar, bu olası indirimi memnuniyetle karşılamayı bekliyor.