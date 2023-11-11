Bursa Soğukkuyu Mahallesi'nde, Mudanya Bulvarı Acemler mevkisinde saat 17.00 sıralarında yaşanan olayda, 83 yaşındaki Şaban Erdağ, karşıya geçmeye çalışırken İzmir'den Ankara istikametine giden Hamza K. yönetimindeki 16 MA 9796 plakalı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza sonrasında olay yerine çağrılan polis ve sağlık ekipleri, Şaban Erdağ'ın durumunu kontrol etti. Yapılan incelemede, Erdağ'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Otomobilin sürücüsü Hamza K. ise gözaltına alındı.

Yaşanan trajik olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.