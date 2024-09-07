Bursa'da yunus polisleri 1 ayda gerçekleştirdikleri uygulamalarda 10 bin 152 şahsı sorgularken çeşitli suçlardan aranan 64 kişiyi yakaladı. Birçok noktada anlık olarak yapılan yol kontrolünde 33 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, şüpheli şahıslar ve araçlara yaptıkları denetimlerde suça ve suçluya da göz açtırmıyor. Son 1 ayda yapılan çalışmalarda, 10 bin 152 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 64 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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1 aylık sürede yapılan çalışmalar neticesinde toplamda 200 gram bonzai, 154 gram metamfetamin, 148 gram esrar, 33 adet ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 101 adet mermi ele geçirildi.

Kaynak: İHA