Kulaca Mahallesindeki sonucundan Kulaca Tarımsal Kalkınma Kooperatifinden kurulan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) alım noktasında TMO yetkilileri, İnegöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kamil Oruç, Kulaca Mahallesi Muhtarı Tunay Uğur ve çiftçilerle görüşen Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, buğday alımlarıyla ilgili açıklama yaptı.

Başkan Çelik, "Bir harman sezonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bu yıl yağışların ekim sürecinde başlayan buğdayın lehine gelişen olaylarda güzel oldu. Sonrasında kış bir anlamda güzel geçti. Baharda da hiç susuz kalmadı buğdaylar. Sadece her şeyin fazlasının zararı olduğu gibi buğday çiçekteyken de yağmurların devam etmesinden dolayı verim düşüklülüğü oldu ama ona rağmen her şey iyi. Bolluk var maşallah. Bildiğiniz gibi son 5 yıldır Kulaca Salça Fabrikası’nda gelen memurların barınmasından tut bütün cihazlarını koymak süratiyle okul avlusunda da buğdayı boşaltıp yeniden yapılmak süratiyle alımlara devam ediyoruz. Buraya Toprak Mahsulleri Ofisi kolay gelemiyor. Bir sürü meşakatleri var. Onlarında kadro sıkıntıları var. Cihazlarla ilgili sıkıntıları var. Yenişehir ile İnegöl arasında eskiden alım yapılırdı şimdi hem Yenişehir’de alım yapılıyor hem burada alım yapılıyor. İnegöl’de fiziki olarak da en uygun yerin burası olduğunu uygun gördük. Buğdayın taban fiyatı 16,50 TL açıklandı. Cihaza giren ürünün çiftçi gözünün kalitesini görebiliyor. Bu da çiftçi için içinin rahat olmasını sağlıyor. 16,50’un üzerine de destekleme modelleri değişti. Kiloda 3 TL gibi bir destekleme daha olacak. Onu da ileriki günlerde verecekler. Bir önemli bir şeyi daha arz edeyim. Millet 45 gün olarak biliyor bunun ödemesini, en geç 21 gün içinde ödemesi yapılıyor.

Aynı zamanda her gün buradan 500 ton buğday alınıp 500 ton buğdayı sevk etmek de zorundayız. Aksi halde alanımız dar olduğu için bunu yapamıyoruz. Belediyemizden kepçe desteği alıyoruz. Onlara da buradan teşekkür ediyoruz. İlk senemizde 4500 ton buğday aldık. İkinci senemizde 8500 ton buğday aldık. Üçüncü senemizde 14500-15000 tona yaklaştı buğday. Geçen sene verimler düşüktü 8500 civarındaydı. Randevu sistemiyle geliyor buğdaylar. ÇKS kayıtlı olması gerekiyor. Randevusuyla burası uyuşmadığı zaman bu sefer çifti özel sektöre götürüyor buğdayı. Bütün buğdayı biz alalım demiyoruz zaten. Eğer ki bugün 16,50 TL olarak açıklandıysa toprak mahsullerimizi buraya getirmesek bu buğdayı 11-12 TL’ye alırlar. Fiyatları da beğenmiş değiliz. Mevcut olan fiyat anlamında da çiftçimizi korumak için buradayız. Herkese teşekkür ediyorum. İnegöl’de beklenen rekolte yüksek. Burada 21 ton buğday alsak 21 ton da Metin abi alıyor. Biz 16’ya buğday alıyorsak o da 14’e alıyor. İnegöl’de nerden baksan 50 bin ton civarında rekolte var. Genelde İnegöl’de arpa yetiştirenler satmıyorlar. Kendi hayvanları için yetiştiriyorlar. Onları da ilave edince 50 bin tonu geçer diye düşünüyorum. Burada baktığın zaman 70 bin dekar civarında var ama asıl verimlilik ovada ve ova kenarlarında. Yukarılarda 200-250 kiloyu geçemezsin. Bizim beklentimiz düz 20 TL verseydi bizim için daha iyiydi. Kalite düştüğü zamanda fiyat düşüyor. En azından gözünün önünde görüyorsun buğdayının verilerini. Bu fiyata göre seneye üretim artmaz. Geçen sene özellikle kuraklık çoktu. Ayçiçeğinden verim alamayan bu sene buğdaya yöneldi." dedi.

Kulaca Mahallesi Muhtarı Tunay Uğur, "Toprak Mahsulleri Ofisi’nin İnegöl şubesi her yıl olduğu gibi bu yıl da yine Kulaca Mahallemizde düzenlenmekte. Yaklaşık bir buçuk ayı bulan gece gündüz mücadele ettiğimiz yolculukta, bu yıl görüyoruz ki çiftçilerimiz, üreticilerimiz heyecanlı ve malın üretimin güzel olduğunu da aynı zamanda görüyorum. Açılışını yaptığımızdan beri, özellikle ovalarda ve bayırlarda tonajın güzel olduğunu, yağışlardan dolayı verimli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Akabinde aynı zamanda Ziraat Odası yöneticilerimiz, başkanımız, biz muhtarlık olarak, İnegöl Belediyesi'nin desteği ve Kaymakamlığımızın desteği, akabinde yine İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’müzün desteğiyle köyümüzde buğday ve arpa alımlarına devam ediyoruz. Çiftçilerimizin bereketli, güzel ve her geçen yıl daha üretim heyecanı olması gerekirken, buğday konusunda her yıl biraz daha acaba mı düşüncesi akıllara geliyor. Yani biz üretimin her geçen yıl büyümesini sağladığımız için üretimin aşağı yukarı maliyetini, miktarını görebiliyoruz. Bu heyecanla başladı ama ilerleyen günlerde geçen yıla nazaran nasıl olur, nasıl devam eder, bunu çok daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Aynı zamanda biz kendi köyümüzde de bugün itibarıyla biçimlere başladık. Özellikle anız yangınları ve tarla yangınlarının önüne geçebilmek amacıyla traktör arkası biçer dediğimiz çoğu köyümüzde itfaiye tanker olarak belediyemiz aynı zamanda İtfaiye müdürlüğümüz teslim etti. Köylere de özellikle buradan onun da altını çizmek isterim, edinmeyen köylerimizde itfaiye tankeri mutlaka temin edilmesi gerekiyor. Çünkü hazırda her zaman biz onu tutuyoruz. Bölge bölge, döver biçerin durumuna göre, hava sıcaklığına göre onu etrafında gezdirerek yangınların en azından önüne geçmeyi hedefliyoruz. Her yıl başımıza bu şekilde yangınlar geliyor. Allah kimseye yaşatmasın. Bu şekilde bir sezon geçiriyoruz. Sezonumuzun bol bereketli geçmesini diliyorum. Tüm üreticilerimize, çiftçilerimize bol bereketli günler, kazançlar diliyorum. Herkese teşekkür ediyorum." dedi